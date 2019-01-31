РИАМО - 31 янв. В Москве не будет никаких проблем с доставкой продуктов или грузов, в настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в СМИ сообщали, что после ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве цены на продукты в столице могут вырасти из-за перебоев в поставках.

«Все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска. Возможностью получить разовый пропуск в срок до 8 часов с момента заявки воспользовались 2 тысячи владельцев грузовых автомобилей», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в 2 раза больше по размеру, чем Москва.

«Также отметим, что с 22:00 до 06:00 для движения по городу пропуск не требуется. В случае появления любых вопросов по теме – обращайтесь напрямую в ЦОДД или департамент транспорта, мы оперативно ответим на все вопросы. На сегодняшний день никаких обращений по теме не поступало», – заключается в материале.