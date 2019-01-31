РИАМО – 31 янв. После ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве цены на продукты в столице могут вырасти из-за перебоев в поставках, транспортники и розничные сети уже предупредили об этом мэра города Сергея Собянина, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Изменения затронули порядок оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их движения. Соответствующее постановление столичного правительства вступило в силу 14 января. Документ не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещает оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц. Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Письмо подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и другие.

«Процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет. К тому же срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов», – сказала исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Авторы обращения отметили, что по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 06:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД.

«Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города», – добавила Федоткина.

Она подчеркнула, что разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины».

Руководители союзов предупредили, что изменение правил движения грузового автотранспорта негативно отразится на логистике в Московском регионе, приведет к росту затрат на доставку и грозит перебоями с поставками.

Отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, заявил изданию источник на розничном рынке.

По его словам, главы союзов просят Собянина провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.

«В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. В департаменте торговли и услуг Москвы переадресовали запросы в департамент транспорта. Там пообещали рассмотреть обращение логистических компаний и перевозчиков», – добавляется в статье.

В крупной пищевой компании газете подтвердили, что на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций.

«При этом действующие маршруты – сложившийся оптимальный способ доставки продуктов и любые изменения приведут к росту расходов на логистику», – уточнил исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

По оценкам источников издания, расходы на логистику составляют 7-20% в цене продуктов в зависимости от категории.

«Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. К числу таких продуктов, например, относятся крупы, хлебобулочные изделия, соль», – заключил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.