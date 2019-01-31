РИАМО - 31 янв. На 61-м километре МКАД легковой автомобиль совершил столкновение с препятствием, после чего перевернулся, в ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«На 61-м километре МКАД произошло ДТП. Там легковой автомобиль совершил совершил столкновение с препятствием, после чего опрокинулся. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.