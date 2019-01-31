РИАМО - 31 янв. Аэропорты Московского авиаузла работают штатно в снег, сообщили РИАМО в четверг представители воздушных гаваней.

«На данный момент видимость в районе аэродрома более 2400 метров. Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в «Домодедово» нет», – сказал представитель пресс-службы аэропорта.

Аэропорт «Шереметьево» также продолжает работу в штатном режиме.

«У нас все штатно», – заверил сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

Кроме того, аэропорты «Внуково» и «Жуковский» обслуживают рейсы по расписанию, уточнили в справочных.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.