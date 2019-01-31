РИАМО - 31 янв. Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова до 30 марта, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Арашукова Рауфа Раульевича. Данная мера пресечения избрана сроком до 30 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также к участию в преступном сообществе.

Арашукову предъявили обвинения. Во время допроса сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

Первоначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в территориальных следственных органах СК России. Долгое время особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми. Впоследствии уголовное дело было передано в Москву. В результате удалось получить доказательства причастности Арашукова к организации убийств.

Вслед за сыном был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к систематическому хищению газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Рауля Арашукова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводят масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям.