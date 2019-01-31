РИАМО - 31 янв. Утром в последний день января в Северном округе Москвы идет частый дождь, передает корреспондент РИАМО.

Под дождем у прохожих быстро намокают шапки и верхняя одежда, поэтому некоторые прячутся от обильных осадков под зонтами. На проезжей части местами образовались большие лужи и потоки грязной воды. На тротуарах скользко, пешеходы из-за этого передвигаются с аккуратностью.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на четверг из-за гололеда.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве потеплеет до плюс 3 градусов. Погода будет облачной, с осадками.

Плюсовая температура сохранится в Московском регионе до конца недели>>