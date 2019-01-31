РИАМО – 31 янв. В начале следующей недели к Москве и Подмосковью подойдет очередной циклон, который принесет новую порцию тепла, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Уже в понедельник днем придет очередная порция тепла, подойдет циклон, который даст оттепель, осадки», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что температура воздуха в понедельник днем составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Во вторник в дневные часы воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.