РИАМО – 31 янв. До конца недели в Москве и Подмосковье ожидается относительно теплая погода, в пятницу и субботу пройдут небольшие осадки, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон принес порцию тепла, поэтому сегодня ожидается самый теплый на неделе день - где-то до плюс 3 градусов в центре города. Далее относительное тепло сохраняется, но будет уже прохладнее. В пятницу и субботу ночью до минус 1-3 градусов, в низких местах до минус 6 градусов. Днем в пятницу будет минус 1 - плюс 1, в субботу будет также. Завтра и послезавтра будет облачно и небольшие осадки», – сказал собеседник агентства.

Синоптик добавил, что в воскресенье будет еще прохладнее – ночью температура воздуха опустится до минус 2 – минус 7 градусов, в дневные часы прогнозируется от плюс 1 до минус 4 градусов.

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.