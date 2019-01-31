РИАМО – 31 янв. Сотрудники полиции в Ленинском районе обнаружили склад с поддельным алкоголем, стоимость изъятого товара превысила 11 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории промышленной зоны на 21-м километре Варшавского шоссе обнаружен склад, в котором хранилась немаркированная алкогольная продукция известных российских торговых марок, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам экспертизы являются поддельными», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на продукцию отсутствовала необходимая сопроводительная документация, подтверждающая легальность производства и оборота. Кроме того, на площадке рядом с хранилищем полицейские обнаружили грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки алкоголя.

«В результате операции изъято более 58 тысяч бутылок водки, коньяка и пивных напитков. Предположительная стоимость изъятого товара составляет более 11 миллионов рублей», – добавила Петрова.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и статье 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации», – уточнила Петрова.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также мест производства и сбыта продукции.