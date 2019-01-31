РИАМО - 31 янв. Традиционные Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в феврале, в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В феврале в московских клиниках пройдут традиционные занятия в школах для молодых родителей, экскурсии по родильным домам, приемы специалистов, а также дни открытых дверей, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с раком. В рамках акций все желающие смогут проверить состояние своего здоровья и получить необходимую медицинскую помощь при обнаружении первых признаков заболевания», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

1 февраля в городской клинической больнице №29 имени Н.Э. Баумана в 12:00 пройдет занятие для будущих родителей. В городской клинической больнице №68 имени В.П. Демихова 6 февраля в 11:45 прочтут лекцию «Дыхание в родах» и проведут экскурсию по родильным залам и послеродовому отделению.

13 февраля в городской клинической больнице №67 имени Л.А. Ворохобова врачи-неонатологи ждут на семинарах будущих мам и пап. Они расскажут об уходе за новорожденным и грудном вскармливании. Начало в 13:00.

В Научно-практическом центре детской психоневрологии 6 февраля в 16:00 покажут спектакль центра «Радость» «Приключения поросенка Фунтика». 11 февраля в 17:00 в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой пройдет лекция «Болезнь ребенка: как и с кем о ней говорить и нужно ли это делать». На встрече обсудят сложности, с которыми встречаются семьи, а также способы их избежать. Для участия необходимо иметь при себе паспорт.