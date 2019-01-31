РИАМО - 31 янв. Ежегодную санитарную обработку проведут в 23 роддомах столицы, в этот период медучреждения около двух недель не смогут принимать пациенток, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодную профилактическую санитарно-гигиеническую обработку проведут в 23 родильных домах департамента здравоохранения Москвы. График работ с адресами учреждений опубликован на портале открытых данных. Там можно посмотреть, в какой период тот или иной роддом городской системы здравоохранения временно не сможет принимать пациенток. Обычно этот срок составляет не более двух недель», - говорится в сообщении.

За время санитарной обработки в роддомах дезинфицируют помещения и оборудование. Это необходимо для того, чтобы обезопасить мам и новорожденных от возможных инфекций. Такую санобработку проводят раз в год.

За последние годы столичные роддома переоснастили современным оборудованием. В них появились реанимационные системы, инкубаторы, аппараты УЗИ, кувезы. Для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, создали и дополнительные койки в отделениях патологии и реанимации.

В среднем московские роддома заполнены на 80% — 20% коек находится в резерве, поэтому пациентки всегда могут найти замену тому родильному дому, который приостановил прием из-за санитарной обработки. Всего в столице работает 24 акушерских стационара. Одно учреждение с начала года уже прошло санитарную обработку.

В роддомах можно получить свидетельство о рождении ребенка. Родители, которые определились с именем малыша, могут забрать важный документ прямо при выписке. Также там бесплатно выдают подарочные наборы «Наше сокровище» с приданым. Туда входит 44 универсальных предмета, которые пригодятся как мальчикам, так и девочкам. В прошлом году было выдано около 100 тысяч наборов.