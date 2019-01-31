РИАМО – 31 янв. За минувшую ночь в подмосковном Наро-Фоминске выпало 6 миллиметров осадков, что составляет около 15% от месячной нормы января, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Самое большое в Подмосковье по осадкам было в Наро-Фоминске – за ночь 6 миллиметров», – сказал собеседник агентства.
Цыганков уточнил, что в Москве за прошедшую ночь выпало 4 миллиметра осадков.
Синоптик добавил, что всего в январе выпало около 150% месячной нормы осадков.
Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.
В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
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