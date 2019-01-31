РИАМО - 31 янв. Проект «Взлет» начал прием заявок для участия в IV Всероссийском творческом конкурсе молодых художников, дизайнеров, фотографов и авторов, работающих в сфере новых медиа, на стыке науки и искусства, победители получат возможность организовать собственную выставку в павильоне «Космос» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего предусмотрено пять направлений, таких как «Мода», «Фотография», «Искусство» Art&Science и «Видео-арт». Победителя в каждом направлении определит куратор. Он оценит соответствие заявки теме, оригинальность и содержательность концепции будущей выставки, возможность ее реализации на площадке проекта «Взлет» и опыт участника на основании портфолио. Авторам или участникам творческих коллективов должно быть от 18 до 30 лет», - говорится в сообщении.

Тематику для каждого направления также выбирают кураторы. Так, куратор направления «Видео-арт» Ольга Шишко предложила тему «Новые мифы», а куратор «Фотографии» Игорь Мухин ждет необычные документальные фотопроекты на темы, волнующие общество.

Куратору направления Art&Science Дмитрию Булатову интересна «интерпретация искусства и науки как непрерывной динамической игры». Михаил Сидлин, отвечающий за направление «Искусство», предложил тему «В направлении будущего»: конкурсантам предстоит подумать о том, как будет развиваться современное искусство в следующем десятилетии. Андрей Якоби («Мода») хочет порассуждать о «лаконичности в футуризме».

Все расходы на создание каждой выставки проект «Взлет» берет на себя. В процессе подготовки авторы познакомятся с технологией организации и проведения выставочных проектов. Также предусмотрена информационная поддержка.

Кроме того, победители получат специальные призы. Так, лучшие фотографы смогут сделать серию фотографий о жизни и событиях ВДНХ для печатных и цифровых материалов. Победителям в направлении «Искусство» предложат повторно открыть выставку в декабре в павильоне «Рабочий и колхозница».

Лучшие «модники» удостоятся наград от партнеров и спонсоров и получат помощь в дальнейшем продвижении. А финалистов в направлениях «Видео-арт» и Art&Science кураторы будут консультировать и после закрытия выставок. Заявки по направлению «Мода» принимаются до 18 марта, по остальным направлениям — до 30 апреля. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте проекта «Взлет».