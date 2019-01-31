РИАМО - 31 янв. В рамках реконструкции на стадионе в подмосковном Орехово-Зуеве оборудуют поле с подогревом, сообщил РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Искусственное поле с подогревом и трибуна на 2,5 тысячи мест появятся на стадионе «Знамя труда» в Орехово-Зуеве», - сказал Терюшков.

Ранее министр сообщал, что подогрев футбольного поля значительно расширяет возможности тренировок — их можно будет проводить круглогодично. Большее число занятий повысит уровень подготовки воспитанников спортшкол.

Подогревом также оборудуют футбольные поля на стадионах «Химик» (Клин), «Спартак» (Серпухов), «Русич» (Ликино-Дулево), «Пушкино» (Пушкино), «Металлург» (Ступино), СК «Мещера» (Егорьевск), «Спартак» (Можайск), «Весна» (Климовск), «Центральный» (Волоколамск).

Всего в 2019 году в Подмосковье реконструируют семь стадионов.