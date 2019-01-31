РИАМО - 31 янв. Еще три поезда нового поколения «Москва» начали перевозить пассажиров в столичном метро с начала этого года, они курсируют на Таганско-Краснопресненской линии, всего в течение года в метро поступит еще 66 поездов нового поколения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь в метрополитене ходит 105 инновационных составов на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. До конца года в метро поставят еще 66 поездов «Москва». После их запуска на линиях будет работать 171 инновационный состав — это порядка 20% от общего количества поездов метрополитена», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А весной 2018-го инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

В таких поездах есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Новые составы на 15 процентов вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции поездки в метро стали комфортнее.

На Филевской линии ходят модернизированные поезда «Москва». Их дорабатывали специально для движения по открытым участкам. В головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. Вместо обычных навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи: информация на них видна даже на солнце.

На дверях модернизированных поездов появились кнопки, благодаря которым они открываются по мере необходимости. Это позволяет сохранить в вагонах прохладу летом и тепло зимой. За комфортный микроклимат отвечает современная система кондиционирования и отопления.

В одном из промежуточных вагонов некоторые кресла сделали складными, чтобы в поезд могло поместиться больше человек. Кожаную обивку сидений заменили на тканевую. Согласно исследованиям столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиры считают ее более удобной.

На Солнцевской и Большой кольцевой линиях (БКЛ) поезда «Москва» начали ходить в день открытия станции «Савеловская» БКЛ — 30 декабря прошлого года. В будущем планируется разработать улучшенную модель поездов «Москва». Обновленную версию могут запустить в метро в 2020 году.