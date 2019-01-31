РИАМО - 31 янв. В подмосковных Люберцах в одном из многоквартирных домов произошел пожар, в результате пострадали четыре человека, среди них один ребенок, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В 10:10 30 января от диспетчера ЦППС Люберецкого ПСГ поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома по адресу: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом 14.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение комнаты в квартире №15 на 5-ом этаже в первом подъезде дома на площади 16 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадало четыре человека, из них один ребенок (предположительно все граждане республики Узбекистан)», - говорится в сообщении.

Трое взрослых с диагнозом легкое отравление продуктами горения были доставлены в больницу имени Ухтомского, ребенок с диагнозом легкое отравление продуктами горения доставлен в детскую больницу города.