РИАМО - 31 янв. Ко Дню всех влюбленных столичные библиотеки приготовили особую программу для своих посетителей, например, в одной из читален можно будет пройти мастер-класс по танго или послушать классическую музыку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особую программу, посвященную Дню всех влюбленных, подготовили в библиотеках и культурных центрах Департамента культуры Москвы. Послушать живую музыку, научиться танцевать танго и даже сходить на быстрые свидания можно будет в феврале. Всего запланировано более 50 мероприятий», - говорится в сообщении.

Вечер быстрых свиданий пройдет 14 февраля с 20:00 до 22:00 в культурном центре «Вдохновение» на Литовском бульваре. Это популярный формат знакомств, когда на общение парам выделяют всего несколько минут, после чего собеседник меняется. В конце вечера понравившиеся друг другу участники могут продолжить общение.

Для романтических пар и тех, кто только мечтает встретить свою вторую половинку, 16 февраля с 19:00 до 20:30 в культурном центре «Москворечье» на Каширском шоссе организуют мастер-класс по аргентинскому танго. Познакомиться с зажигательным танцем смогут все желающие. Уроки будут вести опытные хореографы.

Гостей библиотеки имени Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) в День всех влюбленных ждет концерт, во время которого прозвучат русские романсы, неаполитанские песни и арии из популярных опер и оперетт в исполнении артистов московских театров. Он продлится с 14:00 до 18:00.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, в России стал приобретать популярность в начале 1990-х годов. В том числе эту дату пары стали выбирать для проведения свадеб. Только за последние пять лет в этот день в Москве зарегистрировали браки почти три тысячи пар. В 2019-м 14 февраля сыграют свадьбы почти 300 пар.