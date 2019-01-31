РИАМО – 31 янв. Снегопад, который начался в Москве вечером 30 января, продлится до утра четверга, за это время прирост снега местами составит до 5 сантиметров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За это время в городе ожидается прирост снега местами до 5 сантиметров», – сказал Бирюков.

Он отметил, что на улицах Москвы продолжается круглосуточная работа по уборке и вывозу снега.

Бирюков уточнил, что задействовано 12 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной и погрузочной техники, 3,5 тысячи самосвалов.

Он подчеркнул, что под особый контроль коммунальных служб города взята очистка подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК.

«Мы просим автомобилистов с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, а пешеходов во избежание несчастных случаев не заходить за огороженные охранные зоны проведения работ по уборке кровель», – резюмировал Бирюков.

В четверг в Москве ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.