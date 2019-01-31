РИАМО - 31 янв. В Московском Управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые родители дали новорожденным детям в 2018 году, так, в столице подрастает москвичка с двойным именем Адель-Иллария, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сведения о наиболее популярных мужских и женских именах почти не изменились с прошлых лет. Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений», — сказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Еще две девочки получили «космические» имена — Виктория Луна и Леонида. Потоком Леониды называют звездопад, который москвичи могут наблюдать ежегодно в ноябре. В память о христианской святой одну маленькую жительницу столицы назвали Ия. В числе редких имен также оказались Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика.

Среди необычных мужских имен — Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель. Двух мальчиков назвали Пересвет и Добрыня. По преданию, воин-монах Пересвет победил великана Челубея в поединке перед началом Куликовской битвы. Еще один новорожденный москвич получил редкое древнеславянское имя Данислав.

Самым популярным женским именем впервые за пять лет стало имя Мария. Имя София, долгое время занимавшее первую строчку в рейтинге, оказалось на второй позиции. Третье место традиционно занимает имя Анна. Как и в 2017 году, в перечень самых востребованных женских имен вошли также Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

При этом список самых популярных мужских имен, которыми московские родители чаще всего называли новорожденных, остался практически без изменений. Возглавляет рейтинг Александр. Второе и третье места сохранили за собой Михаил и Максим. Далее идут Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей. Замыкает рейтинг имя Илья. Выбыло из топ-10 популярных имен мальчиков имя Кирилл.

Сегодня в столице подрастают дети с такими редкими именами, как Цезарь, Варфоломей, Купава и Агата Мария. Ими назвали родители новорожденных в 2016 году. А в 2017-м в Москве появились на свет Дональд, Уолтер, Камелия, Хлоя и Ляля.