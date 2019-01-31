РИАМО - 31 янв. До конца этого года в Подмосковье пройдет реконструкция спортивных стадионов в семи городах, сообщил РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Реконструкция семи стадионов завершится до конца 2019 года. В план попали Кашира, Одинцово, Ногинск, Чехов, Ивантеевка, Орехово-Зуево и Красногорск. Финансирование этих работ ведется из муниципальных и областного бюджетов», - сказал Терюшков.

По словам министра, программа реконструкции областных стадионов стартовала в 2017 году и включает 16 объектов. На проведение работ в 2019 году выделили более 1 миллиарда рублей.

«Это позволит значительно улучшить инфраструктуру на каждом из объектов, создать комфортные условия для зрителей и спортсменов. Реконструкция стадиона в Одинцове – это оборудование футбольного поля с подогревом, трибуны, которая сможет вмещать более 2 тысяч зрителей, универсальных площадок для разных спортивных дисциплин. Один из старейших стадионов Подмосковья «Знамя» в Ногинске в ходе реконструкции получит беговые дорожки, футбольное поле, новую трибуну», - заключил Терюшков.