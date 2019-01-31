РИАМО - 31 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили 47 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» один рейс задержали, еще 14 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 16 рейсов задерживаются. Во «Внукове» 13 рейсов задержали, три отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.