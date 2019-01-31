РИАМО – 31 янв. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будут идти осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки, возможен гололед. Максимальная температура воздуха в Москве 1-3, по области минус 2 – плюс 3 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что зимний период года обычно характеризуется частой сменой атмосферных процессов и довольно выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров, что сказывается и на формировании биотропных погодных условий. Поэтому зимой отмечается рост погодообусловленных обострений, более выраженные метеопатические реакции.

«В Москве и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8-9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких», – уточняется в сообщении.

Короткий световой день, часто облачные, пасмурные дни также влияют в формирование дискомфортных погодных условий. По мнению специалистов, психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний, суставной патологии, особенно псориатического - артрита, остеохондрозов и других болезней позвоночника, приходятся именно на зимний период.