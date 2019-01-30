РИАМО - 30 янв. Три ученика пострадали в результате ЧП в школе города Подольска, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Ранее СМИ сообщили, что в школе № 34 в подмосковном Подольске ученик распылил перцовый баллончик. По данному факту полиция проводит проверку.
«В результате происшествия в Подольске пострадали трое детей, все они были доставлены в местную детскую больницу. Один пострадавший от госпитализации отказался, двое госпитализированы в удовлетворительном состоянии», – сказал собеседник агентства.
По его словам, врачи оказывают детям всю необходимую медицинскую помощь.
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