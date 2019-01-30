РИАМО – 30 янв. Понижение цен на смартфоны Apple для российского потребителя будет незначительным, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Стоимость iPhone может снизиться – глава компании Apple Тим Кук сообщил о таких планах. Цены на смартфоны уменьшатся в некоторых странах, где зафиксировано серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару. Помимо России, цены снизят также в Турции, Бразилии и Китае.

«У компании Apple наблюдаются серьезнейшие проблемы с продажами. Причина в том, что они начали продавать свои аппараты по цене сильно выше рыночной. В результате у них сильно упали продажи iPhone на 9 миллиардов долларов – это самое большое падение за всю историю Apple. И сейчас у них нет другого выхода, как снижать цены. Они будут это делать, в том числе и в России. Но стоит отметить, что снижение цены на гаджеты будет небольшим – около 10%», – сказал Муртазин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, учитывая, что в рознице это снижение уже отыграно, ничего на рынке не изменится.

«Другие компании делают предложения выгоднее. Если посмотреть на Samsung или другие бренды, то у них флагманы выглядят интереснее, они функциональнее, а цена на них ниже на 30-40 тысяч рублей», – отметил Муртазин.

Ранее компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2019 финансового года, завершившийся 29 декабря 2018 года. Доход компании за квартал составил 84,3 миллиарда долларов США, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.