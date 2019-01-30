РИАМО - 30 янв. Распространенная в Сети информация о мучениях животных в столичном мопс-кафе не соответствует действительности, их «измученный» вид на самом деле является сонливостью, присущей этой породе, сообщил РИАМО в среду администратор кафе «Мопс тайм».

Ранее на сайте Сhange.org появилась петиция зоозащитницы, которая требует закрыть мопс-кафе на Дмитровском шоссе. Автор посетила кафе и сообщила, что щенки содержатся в неподобающих условиях и страдают от постоянного контакта с посетителями. По ее словам, животные вымотаны, поскольку гости не дают им спать, а одна собака хромает. Петицию поддержали свыше 20 тысяч человек.

«У нас в гостях недавно была одна девушка. И она выложила у себя на страничке в интернете пост, что тут якобы животных мучают. У нас при входе говорят, что если мопс отдыхает, его трогать нельзя. А на видео девушка берет спящего мопса и ставит на лапки. Он сонный и недавно одну лапку подвернул, он не мог стоять и просто отдыхал. Мопсы вообще сонные животные. И делать выводы о том, что их мучают, только потому, что они спят - это неправильно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все собаки регулярно проходят обследования в столичных ветеринарных клиниках и получают необходимые прививки. Это зафиксировано в ветсправках, которые можно попросить у администрации мопс-кафе.