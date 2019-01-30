РИАМО – 30 янв. Более 60 тысяч записей об ипотеке на основании договоров внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в Московской области по итогам 2018 года, данный показатель растет три года подряд, говорится в сообщении пресс-службы управление Росреестра по Московской области.

«Управление Росреестра по Московской области в 2018 году внесло в Единый государственный реестр недвижимости 63253 записи об ипотеке на основании договоров. Этот показатель, как и общее количество записей об ипотеке в ЕГРН, растет последние три года», – говорится в сообщении.

Общее количество записей об ипотеке, внесенных в ЕГРН на основании договоров в 2016 году, составило 37810 записей. В 2017 году этот показатель увеличился более чем на 39,6 % и составил 52782 записи.

По итогам 2018 года снова зафиксирован рост, теперь почти на 20 % по сравнению с прошлогодним.

В то же время количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных управлением в 2018 году, меньше, чем в 2017. По итогам 2016 года общее количество договоров участия составило 92138, в 2017 на 2,7 % больше – 94592, а в 2018 году количество договоров снизилось на 9,8 % до 85338 договоров. Это наименьший показатель за последние пять лет.

Кроме того, зарегистрировано 584263 права на жилые помещения в Московской области, это на 2,9 % больше, чем в 2017 году, когда было зарегистрировано 567817 прав.

Число зарегистрированных прав на земельные участки по сравнению с 2017 годом сократилось. В 2018 году зарегистрировано 375042 права, в 2017 – 376550 прав.