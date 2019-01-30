РИАМО – 30 янв. Глава американской компании Apple Тим Кук пообещал снизить цены на некоторые модели iPhone в ряде стран, где национальные валюты ослабели по отношению к доллару, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, из-за падения курса национальных валют в некоторых государствах цены на смартфоны значительно повысились, что, в свою очередь, ухудшило продажи смартфонов. Глава Apple признал текущую ценовую политику в отношении iPhone недоскональной и анонсировал снижение цен.

«Мы решили вернуться к ценам на iPhone, более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», – заявил Кук.

Однако он не перечислил страны, которых коснется снижении стоимости гаджета.

По данным агентства, в корпорации отмечали, что национальные валюты ослабли к доллару в Бразилии, Турции и России. При этом в Китае также было зафиксировано сокращение объемов продаж «яблочных» смартфонов.

Примечательно, что это будет второе снижение цен на iPhone за 12-летнюю историю линейки.