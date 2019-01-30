РИАМО – 30 янв. Аренду недвижимости в Подмосковье теперь можно оплатить через Сбербанк онлайн и приложение Сбербанка на мобильных платформах, а также используя QR-код, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков отметил, что работа с арендаторами имущества в Подмосковье перешла на новый уровень – для удобства абонентов Минмособлимущество организовало возможность оплаты аренды муниципальной недвижимости и недвижимости казны области через сервисы Сбербанка.

«Теперь оплатить аренду на объект недвижимости можно через телефон – достаточно лишь воспользоваться мобильным приложением или личным кабинетом Сбербанка. Также по запросу арендатора областного имущества сотрудники управления аренды министерства направляют QR-код для оплаты счета. В этом случае арендатору даже не нужно вносить реквизиты для оплаты. Благодаря технологиям и сотрудничеству со Сбербанком, нам удалось сделать оплату аренды максимально удобной», – отметил Вьюрков.

Для оплаты аренды в мобильном приложении Сбербанка нужно ввести в поле поиска «Аренда муниципального имущества МО» или «Аренда министерства недвижимого имущества МО», заполнить УИН платежа в электронной форме или отсканировать QR-код арендатора. Выставленные счета можно будет оплатить в один клик.

В Подмосковье более 90 тысяч арендаторов, и тысячи из них уже пользуются данной услугой, заключается в материале.