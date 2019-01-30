РИАМО - 30 янв. Спасатели ликвидировали пожар в сауне на Голубинской улице в Москве, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В среду в 19:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Голубинская улица, дом 16. Здесь происходил пожар в сауне на втором этаже.

«Благодаря оперативным действиям в 20:11 загорание было ликвидировано. В целях безопасности люди были выведены из здания. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, по указанному адресу в Москве располагается многофункциональный комплекс «Мореон» с аквапарком, спортзалом и рестораном.