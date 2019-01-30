РИАМО - 30 янв. За неделю освободили от наледи и снега почти 70 кровель социальных объектов в Московской области, нарушения устранили по предписаниям Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По указанию инспекторов Госадмтехнадзора очищено от снега и наледи 69 кровель социальных объектов. В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок в зимний период в первую очередь остаются социально значимые объекты. Это – школы, детские сады, больницы, поликлиники, то есть объекты с массовым пребыванием людей», – говорится в сообщении.

По итогам проверок было выдано 58 предписаний, все они исполнены. Остальные замечания по содержанию крыш были устранены в день замечания сотрудником ведомства.

Оперативнее всего были очищены кровли в городских округах Балашиха, Люберцы, Подольск, Мытищи.