РИАМО - 30 янв. На Голубинской улице в Москве произошел пожар в сауне, в целях безопасности посетителей выводят на улицу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В среду в 19:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Голубинская улица, дом 16.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений по данному адресу было установлено, что происходит загорание в сауне. В целях безопасности проводится вывод людей на улицу», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

По информации из открытых источников, по указанному адресу в Москве располагается многофункциональный комплекс «Мореон» с аквапарком, спортзалом и рестораном.

Пожар в московском аквапарке «Мореон» обошелся без пострадавших>>