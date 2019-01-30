РИАМО - 30 янв. В столице парк пригородных поездов уже обновлен на 52%, а самые современные и комфортные поезда будут курсировать по Московским центральным диаметрам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благодаря программе развития ж/д перевозок, парк пригородных поездов обновлен уже на 52%. Сравниваю с 2010 годом. А проект МЦД вообще изменит представление москвичей об электричках. По диаметрам будут ходить самые современные и комфортные поезда», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. МЦД будет работать, как метро, – с 05:30 до 01:00.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».