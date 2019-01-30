РИАМО - 30 янв. Проход на территорию ВДНХ со стороны улицы Сергея Эйзенштейна временно закрыт из-за ремонта, сообщается на сайте АО «ВДНХ».

«Уведомляем о закрытии прохода на территорию ВДНХ со стороны улицы Сергея Эйзенштейна. Сейчас на территорию ВДНХ со стороны улицы Сергея Эйзенштейна удобнее всего попасть через новую калитку, расположенную напротив здания Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)», – говорится в сообщении.

Эта мера временная и принята в связи с проведением ремонтно-строительных работ для безопасности посетителей ВДНХ.