РИАМО - 30 янв. Порядка 200 сделок по аренде нежилых объектов, находящихся в собственности города Москвы, заключили с представителями малого бизнеса по итогам электронных аукционов в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Основная конкуренция сложилась вокруг лотов площадью от 150 квадратных метров, отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

«Высокая конкуренция сложилась на аукционах по аренде объектов площадью от 150 квадратных метров. По итогам таких торговых сессий начальная стоимость лотов увеличивалась в 2-3 раза. Большинство реализованных объектов находятся на первых этажах жилых комплексов, причем, кроме домов советского периода, город реализует помещения в новостройках. Часто на арендованных площадях предприниматели открывают продуктовые магазины, кондитерские, салоны красоты, центры услуг», – сказал Дегтев.

По итогам аукционов 2018 года самые низкие ставки аренды оказались у победителей торгов в СВАО и СЗАО – около 9,5 тысяч рублей за квадратный метр в год. Самые высокие ставки – в ЦАО, это 19 тысяч рублей за «квадрат» в год.

Рекордсменом по количеству участников и превышению стоимости стал объект на улице Академика Миллионщикова в районе Нагатино-Садовники. За отдельно стоящее здание (объект ритейла) площадью 230 квадратных метров боролись 13 участников, а стартовая стоимость выросла в три раза и составила более 11 миллионов рублей.

Большинство реализованных лотов располагаются в САО – 37 объектов. В ЮВАО таких лотов 29, в ВАО – 26, в ЮАО и ЮЗАО – по 22, в ЗАО – 15, в ЦАО – 14, в СЗАО и СВАО – по 13, в ЗелАО – один лот. Договоры аренды заключается с городом на 10 лет.

«43,7 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, находящейся в собственности города Москвы, арендовали представители малого бизнеса через электронные аукционы в 2018 году. В сравнении с показателями 2017 года торги минувшего года продемонстрировали уверенный рост интереса предпринимательского сообщества к возможности аренды городской недвижимости. Среднее превышение стартовой цены выросло до 40%», – добавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.