РИАМО - 30 янв. Общая стоимость реализации проекта по строительству в Рузе очистных сооружений составила 550 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Общая стоимость реализации проекта очистных сооружений – 550 миллионов рублей. Из них 507 миллионов – строительно-монтажные работы. Финансирование из трех уровней бюджета – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (300 миллионов), бюджета Московской области (50 миллионов) и бюджета Рузского городского округа (50 миллионов рублей)», – отметил заместитель главы Рузского округа Алексей Казаков.

Также по условиям соглашения инвестор-концессионер вкладывает в строительство 100 миллионов рублей. Остальные деньги – средства концессионера, подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящее время на объекте проходит наладка оборудования.

По словам Казакова, общая производительность очистных сооружений составит 10 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

«Принцип очистки не как на классических очистных сооружениях, а по технологии SBR (поверхностные турбоаэраторы в биореакторах периодического действия). Весь процесс очистки будет выполняться без присутствия персонала на объекте. При этом рабочие места были сохранены, а весь персонал пройдет обучение и переподготовку для работы с новым объектом», – заключил заместитель главы округа.