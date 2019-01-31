РИАМО - 31 янв. Победитель электронного аукциона откроет кафетерий для любителей классической музыки в здании концертного зала «Зарядье», торги пройдут в четверг, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На электронный аукцион выставлен нежилой объект по адресу: улица Варварка. Лот имеет назначение «Общественное питание». <…> Стартовая стоимость лота составляет 14,6 миллиона рублей. Срок действия договора аренды составит 3 года. Торги пройдут 31 января», – отмечается в сообщении.

Объект площадью 217 квадратных метров находится на территории природно-ландшафтного парка «Зарядье». В шаговой доступности находятся «Китай-город», «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд». Такая локация отлично подойдет широкому кругу инвесторов, желающих реализовать свой бизнес в Центральном административном округе.

Московский концертный зал «Зарядье» был открыт 8 сентября 2018 года. На его сцене уже выступили Валерий Гергиев, Михаил Плетнев и Владимир Федосеев, симфонический оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр и Большой симфонический оркестр и другие.

В 2019 году в зале «Зарядье» появится орган. По количеству регистров он будет самым большим в Москве и вторым в России. 6 сентября в зале установили фасадные трубы органа – уже сейчас зрители могут видеть внешнюю часть инструмента. Остальные части инструмента будут доставляться поэтапно. Первые органные концерты в зале «Зарядье» состоятся в сентябре этого года.