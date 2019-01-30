РИАМО - 30 янв. Врачи больницы имени Г.Н. Сперанского в Москве спасли двухлетнего ребенка, на которого упал телевизор, мальчик получил ушиб головного мозга и поступил в больницу в коме, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«В детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы из Подмосковья был госпитализирован двухлетний малыш с тяжелой черепно-мозговой травмой после падения ему на голову старого лампового телевизора. По всей видимости, ребенок пробегал мимо и случайно его задел. В результате мальчик получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга», – говорится в сообщении.

Ребенок поступил в отделение реанимации в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как дышать самостоятельно он не мог. Через несколько дней пациента перевели в отделение нейрохирургии, оперативное вмешательство не понадобилось.

Малышу назначили противосудорожную и сосудистую терапии, препараты, улучшающие метаболизм головного мозга, физиотерапию, ЛФК, массаж.

«Обычно у таких больных бывают нарушения движений в конечностях, глазодвигательные расстройства, парез лицевого нерва. Мы применили весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, максимально нивелирующих негативные последствия для здоровья маленького пациента. Ко всему прочему, у маленьких детей легче протекает течение травмы и восстанавливаются они лучше, чем взрослые», – сказал заведующий отделением нейрохирургии больницы Сергей Горчаков.

Ребенок полностью восстановился без неврологического дефицита и вскоре был выписан домой.