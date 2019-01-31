РИАМО - 31 янв. Единственный показ спектакля «Прозрачные краски» пройдет в «Театриуме на Серпуховке» в столице в четверг, в постановке исследуются вопросы о сущности любви, морали и нравственности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Театриуме на Серпуховке» представят музыкально-драматический спектакль «Прозрачные краски». Единственный показ в Москве состоится 31 января. В основе постановки режиссера Владимира Владимирова – сюжеты литературных произведений первой половины XX века. Зрителю предстоит познакомиться со страстной, резкой, остроумной и в то же время трагической историей трех героев», – говорится в сообщении.

Исследование вечных вопросов о сущности любви, морали, нравственности и человечности происходит в период триумфального шествия кинематографа, расцвета музыки, живописи и литературы.

В спектакле играют заслуженный артист России Мурад Султаниязов, Наталья Мартынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасова.