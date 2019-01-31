РИАМО – 31 янв. На одном из участков Рязанского проезда в столице с четверга ограничат движение для автотранспорта, здесь будут проводить строительство инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: Рязанский проезд от дома 2/7 по Новорязанской улице до дома 9 строение 6 по Новой Басманной улице. Период с 31 января по 19 октября круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что на одной полосе будут обеспечен проезд.