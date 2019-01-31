РИАМО - 31 янв. Каток «Гигант» в московском парке «Сокольники» закроют в четверг из-за плюсовой температуры, сообщается на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«Рано или поздно это должно было случиться. Каток «Гигант» будет закрыт в связи с оттепелью», – говорится в сообщении.

В минувшую субботу, 26 января, каток в «Сокольниках» также закрывали, однако причиной был обильный снегопад.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на четверг из-за гололеда.

По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье будет облачно, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем – плюс 1-3 градуса.