РИАМО - 31 янв. Рано утром в четверг над юго-восточным горизонтом Луна пройдет мимо Венеры и Юпитера, жителей Московского региона призвали не пропускать это красивое явление, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Луна является вторым по яркости светилом после Солнца, Венера – третьим, а Юпитер – четвертым. Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта (обычно звезды или планеты) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов.

«Наблюдателей ждет очень красивая картина: тонкий серп Луны окажется между Венерой и Юпитером. В этот день Луна пройдет в 0,5 градуса от Венеры (это расстояние одного лунного диска) и в 1,6 градуса от Юпитера. Такое близкое положение светил на небе астрономы называют сближением. Сближение двух ярких «звезд» и Луны ниже у горизонта будут сопровождать Сатурн и Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», — говорится в сообщении.

Сближение начнется ранним утром в четверг и продлится до восхода Солнца, которое начинается в 8:30. Луна и все светила постепенно поднимутся над южным горизонтом, а потом исчезнут в ярких лучах Солнца. Первыми после 5:20 над юго-восточным горизонтом появятся Юпитер, серп убывающей Луны и Антарес. В 5:45 взойдет Венера. Луна, Венера и Юпитер располагаться в созвездии Змееносец.

«После 7:30 по московскому времени на юго-востоке поднимется Сатурн. Увидеть его будет непросто, так как он появится на фоне утренней зари. И хотя он не такой яркий, как Венера или Юпитер, тем не менее он сияет, как звезда первой величины (как Антарес)», — добавляется в сообщении.

Сатурн можно попробовать отыскать с помощью бинокля: за час или около того до восхода Солнца нужно провести воображаемую линию от Луны до Венеры вниз, чтобы найти Сатурн около горизонта. 31 января и 1 февраля освещенная сторона Луны будет указывать в направлении Сатурна. В эти дни можно понаблюдать, как Луна постепенно смещается на восток (в направлении восхода Солнца). Освещенная сторона убывающей Луны всегда указывает направление ее движения на фоне звезд.

Жителей Московского региона призвали не упустить возможность увидеть, если позволит погода, как на небе тонкий серп Луны пройдет между Венерой и Юпитером.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что в марте у Московского планетария появится мобильное приложение.

Среди разнообразных опций пользователям будет доступен календарь астрономических событий.