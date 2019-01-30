РИАМО - 30 янв. Тверской суд Москвы продлил до 30 марта срок содержания под стражей совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 30 января 2019 года срок содержания под стражей в отношении Зиявудина Магомедова, Магомеда Магомедова, Артура Максидова (глава входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» - ред.) продлен до 30 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении около 2,5 миллиардов рублей государственных средств. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Артура Максидова обвиняют в хищении почти 669 миллионов рублей.