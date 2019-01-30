РИАМО - 30 янв. До утра 31 января в Подмосковье сохранятся неблагоприятные погодные условия – мокрый снег, оттепель, как следствие, на дорогах гололед, также из-за тумана снизится видимость, жителей призывают проявить максимальную осторожность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 19:00 30 января с сохранением до 10:00 31 января местами в Московской области ожидается снег, мокрый снег, гололед, туман с видимостью 500–800 метров», – говорится в сообщении.

При мокром снеге важно быть острожным на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. Опасно выезжать на летней резине. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, управлять транспортным средством осторожно, проявлять особую внимательность на перекрестках и пешеходных переходах.

Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. При гололедице передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана водителям также необходимо снизить скорость и строго соблюдать ПДД, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше воздержаться от выхода на улицу.