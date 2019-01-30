РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Вопросами экологии в подмосковных Люберцах местные власти занимаются совместно с природоохранной прокуратурой, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями, она прошла в поселке Калинина. Один из вопросов касался запахов, предположительно, с Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в столичной Капотне.

«Администрация плотно работает с природоохранной прокуратурой», - сказал Ружицкий.

В сентябре прошлого года Московский нефтеперерабатывающий завод ознакомил представителей администрации подмосковных Люберец и руководство общественной организации «Экосила 50» с современными технологиями экологического мониторинга. С инициативой такого визита выступили власти городского округа.

Замглавы Люберец по вопросам ЖКХ и экологии Артем Коханый отмечал во время визита, что власти муниципалитета заинтересовались четкой и отлаженной системой онлайн-передачи данных, работающей на МНПЗ.

«Можно в любой момент отследить экологические параметры. Нам тоже не мешало бы отладить и автоматизировать подобную систему на наших предприятиях», — сказал Коханый.

Ранее начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин отмечал, что завод традиционно открыт для прямого общения с экологами и жителями соседних районов Москвы и Подмосковья.

Данные о состоянии воздуха на МНПЗ доступны для всех жителей. Информация публикуется на сайте завода и «Экоинформере» - специальном уличном экране, который МНПЗ установил для удобства жителей Капотни в 2015 году.