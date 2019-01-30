РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Датчики мониторинга воздуха установят на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) города Москвы до конца 2019 года, на неприятные запахи с НПЗ жаловались жители Люберец, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями, она прошла в микрорайоне поселок Калинина.

«Есть договоренности по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, запахи с которого чувствуются в Люберцах. Там установят датчики мониторинга воздуха до конца года», – сказал глава горокруга.

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы «пахучие» предприятия на территории Москвы соблюдали экологические обязательства. По словам Ружицкого, администрация плотно работает с природоохранной прокуратурой.

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