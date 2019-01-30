РИАМО - 30 янв. Садовое некоммерческое товарищество в Рузском городском округе незаконно установило забор, препятствующий проходу к ручью, после жалобы местного жителя инспекторы эконадзора провели проверку, в ходе которой СНТ устранило нарушение, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора провели выездную проверку сведений об ограничении доступа к водному объекту в Рузском городском округе. Житель деревни Румянцево сообщил о том, что садовое некоммерческое товарищество возвело забор, препятствующий проходу к ручью и мелководному водохранилищу, образованному плотиной. Кроме того, заявитель пожаловался на сброс неочищенных сточных вод», – говорится в сообщении.

Проверка подтвердила наличие забора, при этом фактов сброса в водохранилище неочищенных сточных вод не установлено.

Руководитель СНТ «Институт» признал факт нарушения и еще до завершения надзорных действий собственники земельного участка демонтировали часть металлического ограждения, открыв свободный доступ к водному объекту.

«Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Кодексом или другими федеральными законами», – уточняется в материале.

Нарушение этого положения наказывается административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.