РИАМО - 30 янв. В районе станции «Томилино» Рязанского направления Московской железной дороги в подмосковных Люберцах поезд сбил девушку, которая переходила пути в неустановленном месте, ее доставили в больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В 17:30 электропоездом Москва – Раменское в районе станции «Томилино» Рязанского направления (МЖД – ред.) травмирована девушка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства выясняются. Девушка доставлена в ближайшую больницу.

Накануне вечером на станции «Катуар» Савеловского направления Московской железной дороги в течение 2,5 часов произошло смертельное травмирование двух мужчин. Следственные органы начали проверку по факту смерти мужчин.