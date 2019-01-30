РИАМО - 30 янв. В составе будущего транспортно-пересадочного узла в подмосковных Химках могут организовать остановку для высокоскоростных поездов «Сапсан», связывающих Москву и Санкт-Петербург, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«По Химкам есть предварительная договоренность по возможности даже организации остановки «Сапсана» на территории ТПУ в Химках для того, чтобы люди, которые ездят в Санкт-Петербург или прилетели на самолете (в аэропорт «Шереметьево» - ред.) и хотят ехать в Санкт-Петербург, не ехали в город (Москву – ред.), не ехали в центр, а могли быстро пересесть в скоростной поезд в Санкт-Петербург», - сказал Хромов.

Он также отметил, что проекты планировок территории ТПУ «Химки-1» и ТПУ «Люберцы» уже готовы.

«В ближайшее время мы уже будем вывешивать на публичное обсуждение данные проекты для привлечения инвесторов», - добавил Хромов.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации городского округа Химки, основой ТПУ станет железнодорожная станция «Химки». Планируется, что здесь построят теплый и защищенный от осадков пешеходный мост, в крытом переходе организуют зал ожидания, выход на платформы, транзитное пешеходное движение. Переход будет оборудован лифтами, эскалаторами и системами кондиционирования.

Предполагается, что на территории ТПУ появятся пункты охраны правопорядка, оказания первой медицинской помощи, места для отдыха детей и родителей, комнаты матери и ребенка, а также фермерский и другие магазины, закусочные.

Кроме того, предусмотрено строительство крытой многоуровневой парковки и плоскостных парковок, модернизация остановочных площадок общественного наземного транспорта и такси.

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