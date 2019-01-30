РИАМО - 30 янв. В августе 2018 года кинотеатр «Иллюзион» на Котельнической набережной в Москве открылся после ремонта, только за осень прошлого года его посетили 15,5 тысяч человек, что на 3 тысячи больше, чем за весь 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы Госфильмофонда России.

«По данным отчета ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах), к концу 2018 года «Иллюзион» поднялся на 21-е место по сборам в рейтинге однозальных кинотеатров, улучшив свои позиции на 272 пункта. Прибыль за сентябрь-ноябрь 2018 года увеличилась на 1,6 миллиона рублей в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Посещаемость кинотеатра за осень 2018 года составила 15,5 тысяч человек, что на 3 тысячи больше, чем количество посетителей за весь 2017 год», – говорится в сообщении.

Кинотеатр «Иллюзион» – флагманская площадка Госфильмофонда России – в прошлом году пережил второе рождение. В ходе ремонта, который окончился в августе, зданию вернули исторический облик входной группы с фасадной аркой, обновили интерьер фойе, а также провели капитальную химчистку кинозала и улучшили шумоизоляцию.

Помимо внешних перемен, в работе «Иллюзиона» также произошли качественные изменения. Сегодня в репертуаре кинотеатра представлены премьерные и предпремьерные показы российских и зарубежных лент, авторское кино на языке оригинала, а также программы архивных фильмов с пленки 35 миллиметров из коллекции Госфильмофонда, которые составляют 50% от всего контента.

«Иллюзион» ввел постоянные рубрики, такие как KIDS, «Советский экран», «Странное время», начал приглашать молодых лекторов и кинокритиков для обсуждения фильмов, организовывать встречи со съемочными группами и плотно работать с научным отделом Госфильмофонда. Большинство архивных показов зрители могут посетить бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

Кроме этого, с 1 октября кинотеатр перешел на круглосуточный режим работы. В рамках проекта «Неспящие в Иллюзионе» в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье можно приобрести единый билет на ночной показ трех прокатных фильмов.