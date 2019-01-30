РИАМО - 30 янв.Тематические информационные таблички, размещенные около нерегулируемых пешеходных переходов напомнят жителям Подмосковья о дорожной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы управления Госавтоинспекции по Московской области.

«В подмосковном Пушкино сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения провели тематическую акцию, в рамках которой на оживленных нерегулируемых пешеходных переходах и вблизи образовательных учреждений были размещены более 200 информационных тематических табличек», – отмечается в сообщении.

В тексте обращено внимание пешеходов к неукоснительному соблюдению правил безопасного перехода проезжей части дороги.

Так же во время мероприятия ЮИДовцы и автоинспекторы рекомендовали участникам дорожного движения обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток, показывали, как правильно закрепить их на одежде и аксессуарах, а самым маленьким пешеходам вручали полезные сувениры.

В ближайшее время проведение подобных акций, запланировано и в других муниципалитетах Московской области, заключается в материале.